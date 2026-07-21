Am Dienstag legte der Kurs vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss leicht auf 28,50 Euro zu. Seit dem Jahrestief von weniger als 19 Euro ging es mit dem Kurs um mehr als die Hälfte nach oben. Trotz der Erholung in den vergangenen Wochen ist die Zalando-Aktie meilenweit von einstigen Höhen entfernt. Vor fünf Jahren hatte das Papier noch mehr als 100 Euro gekostet./err/zb/DP/zb