So notiere der deutsche Leitindex Dax derzeit nur wenige Prozentpunkte unter seinem Höchststand von Januar. Der breite US-Aktienindex S&P 500 bewege sich sogar auf Rekordniveau, mehr als acht Prozent höher als zu Anfang des Jahres. Und die Risikoaufschläge bei riskanten Anleihen seien so niedrig wie zu Jahresbeginn - «alles deutet auf eine optimistische Stimmung an den Märkten.»