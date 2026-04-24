Unicredit hat sich im Übernahmekampf um die Commerzbank den Ärger der deutschen Finanzaufsicht zugezogen. Die italienische Bank habe als Bieterin «Werbeanzeigen in reisserischer und unsachlicher Aufmachung in den sozialen Medien veröffentlicht», teilte die Bafin am Freitagabend mit. Diese hätten Mutmassungen zur wirtschaftlichen Lage der Commerzbank enthalten. Die Anzeigen seien innerhalb der gesamten Europäischen Union abrufbar gewesen. Inzwischen seien sie jedoch nicht mehr aktiv. Die Behörde untersagte Unicredit nun die «unzulässige Werbung».