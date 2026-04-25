Grundsätzliche Kritik am Geschäftsmodell

Ein Unicredit-Sprecher entgegnete, die Anzeige sei entworfen worden, um die «positive Vision» zu vermitteln, die Unicredit für die Commerzbank habe. Die Übersetzung eines Wortes aus der ursprünglich englischen Aussage ins Deutsche könnte jedoch zu einer gewissen Mehrdeutigkeit geführt haben, räumte er ein. «Wir haben den Beitrag umgehend entfernt und sowohl der Commerzbank als auch allen, die nachgefragt haben, die Sachlage erklärt. Deshalb überrascht uns die Reaktion.»