Frankfurt, 20. Jul (Reuters) - Die Finanzaufsicht BaFin ‌hat eine ⁠Geldbusse gegen das schwäbische ⁠Softwareunternehmen Teamviewer wegen Insiderinformationen im Zusammenhang mit ‌einer Cyber-Attacke ‌verhängt. Gegen ​Teamviewer sei am 16. Juli eine Busse in Höhe von 240.000 Euro ‌festgesetzt worden, teilte die BaFin am Montag mit. ​Laut der Behörde ​habe das Unternehmen ​gegen die Marktmissbrauchsverordnung (Market Abuse Regulation – ‌MAR) verstossen. Die Tatsache, dass Teamviewer Opfer eines Cyber-Angriffs ​wurde, ​hätte ⁠das Unternehmen unverzüglich als ​Insiderinformation transparent ⁠machen müssen. (Bericht von ‌Ralf Banser, redigiert von Elke Ahlswede. ‌Bei Rückfragen wenden Sie ​sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik ‌und Konjunktur) oder ​frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)