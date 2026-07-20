Frankfurt, 20. Jul (Reuters) - Die Finanzaufsicht BaFin hat eine Geldbusse gegen das schwäbische Softwareunternehmen Teamviewer wegen Insiderinformationen im Zusammenhang mit einer Cyber-Attacke verhängt. Gegen Teamviewer sei am 16. Juli eine Busse in Höhe von 240.000 Euro festgesetzt worden, teilte die BaFin am Montag mit. Laut der Behörde habe das Unternehmen gegen die Marktmissbrauchsverordnung (Market Abuse Regulation – MAR) verstossen. Die Tatsache, dass Teamviewer Opfer eines Cyber-Angriffs wurde, hätte das Unternehmen unverzüglich als Insiderinformation transparent machen müssen. (Bericht von Ralf Banser, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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BaFin verhängt Geldbuße gegen Teamviewer
DEUTSCHLAND/TEAMVIEWER:BaFin verhängt Geldbusse gegen Teamviewer
20.07.2026 07:40
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