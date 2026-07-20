Die Finanzaufsicht Bafin geht wegen Mängeln bei der Geldwäsche-Kontrolle erneut gegen die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) vor. Die Beanstandungen beträfen besonders die Identifizierung von Kunden und die Überprüfung und Aktualisierung von Kundendaten, teilte die Behörde am Montag in Frankfurt mit. Betroffen seien zudem die Risikoanalyse und die Überwachung von Transaktionen. Damit habe die Helaba gegen Vorgaben des Geldwäschegesetzes und des Kreditwesengesetzes verstossen.