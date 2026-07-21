Zalando bestätigte, dass die Angaben fehlten. Hierbei handele es sich um einen rein formalen und materiell unwesentlichen Aspekt des Konzernanhangs, hiess es in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme des Dax-Konzerns . Alle relevanten Informationen bezüglich des Erwerbs der About-You-Anteile seien im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots vollständig öffentlich zugänglich gewesen. Die Feststellung habe keine Auswirkungen auf die finanziellen Kennzahlen, die Vermögenslage oder das Geschäft von Zalando. Ein Bussgeld sei von der Bafin nicht verhängt worden, so der Konzern./err/zb