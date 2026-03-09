Die Corona-Pandemie sei zum heutigen Zeitpunkt bewältigt, argumentierte das Bundesverwaltungsgericht in seinem am 17. Februar veröffentlichten Urteil. Der Ausbruch einer neuen Pandemie sei ungewiss und damit auch die Anzahl der Hersteller von Impfstoffen, der Preise dafür und die Bedingungen, zu welchen diese erworben werden können.