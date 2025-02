Weil in diesem Jahr befristete Gelder ausliefen und das BAG in den letzten Jahren verschiedene neue Aufgaben übernommen habe, müssten intern Mittel umverteilt werden, teilte das Bundesamt für Gesundheit am Mittwoch mit. Das führe dazu, dass das BAG andere Aufgaben nur noch reduziert wahrnehmen könne oder ganz aufgeben müsse.