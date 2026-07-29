Die USA und Saudi-Arabien haben in der Nacht zum Mittwoch Stellungen von mit dem Iran verbündeten Milizen im Irak angegriffen. Die sogenannten Volksmobilisierungskräfte (PMF), ein Bündnis aus vorwiegend schiitischen und Iran-treuen Milizen im Irak, meldeten, dass 20 ihrer Kämpfer getötet und 32 weitere verletzt worden seien. Die US-saudischen Luftangriffe hätten Ziele in mehreren Teilen des Landes getroffen, darunter im Raum Bagdad sowie im südlichen Basra und Ninive im Norden.