Eine Anpassung am Produkt sei daher keine Option gewesen - auch wenn sie kurzfristig vielleicht geholfen hätte. «Aber langfristig wäre es nicht nachhaltig gewesen.» Im Unternehmen, das zu 100 Prozent der Familie Bahlsen gehört, spiele dabei der Begriff «Enkelfähigkeit» eine grosse Rolle - also die Frage, ob es Bahlsen in zwei Generationen noch in seiner heutigen Form geben wird.