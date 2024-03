Die Deutsche Bahn rechnet in den laufenden Tarifgesprächen mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) mit einem Abschluss in den kommenden Tagen. «Die Tarifverhandlungen zwischen DB und GDL befinden sich auf gutem Weg, aber sie sind noch nicht abgeschlossen», teilte der Konzern am Mittwoch auf Anfrage mit. «DB und GDL arbeiten konzentriert und wollen in den kommenden Tagen einen Abschluss erzielen. Es versteht sich von selbst, dass es in dieser Zeit keine Streiks geben wird.» Über Details zum Verhandlungsstand wurde zunächst nichts bekannt.