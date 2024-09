Auf der Strasse hätten in den ersten sechs Monaten 480'000 Lastwagen die Alpen durchquert. Dies sei 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Laut BAV gab es eine Zunahme von 5,2 Prozent am Gotthard und von 18,7 Prozent am Grossen Sankt Bernhard. Am San Bernardino und am Simplon habe der Verkehr abgenommen.