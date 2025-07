Bundesrechnungshof vermisst Gesamtstrategie für Bahn

Der Bundesrechnungshof kritisierte erneut den Umgang des Bundes mit der Bahn. «Der Bund muss die grundlegenden Probleme endlich systematisch und ganzheitlich angehen», heisst es in einem Bericht der Kontrollbehörde an den Haushaltsausschuss des Bundestags, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Immer mehr Geld allein wird demnach die Krise nicht lösen. Eine Zerschlagung des Konzerns und damit eine Trennung von Netz und Betrieb wird in dem Bericht nicht explizit gefordert, die bestehende Struktur aber doch deutlich kritisiert./nif/DP/men