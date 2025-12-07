Wegen erneuter Verzögerungen beim Bauprojekt Stuttgart 21 hat die neue Bahnchefin Evelyn Palla interne Untersuchungen angekündigt. «Wichtig ist jetzt, dass wir wirklich lückenlos die Gründe aufklären, warum diese Verschiebung erneut erfolgen muss», sagte Palla der «Bild am Sonntag». In den nächsten Wochen werde analysiert, was man insbesondere beim Projektmanagement anders machen müsse als zuvor. Zugleich wolle man auch die Leistungsfähigkeit des Dienstleisters Hitachi überprüfen.