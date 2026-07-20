Der auf den deutschen Fernverkehrsmarkt drängende italienische Eisenbahnkonzern Italo bestellt im grossen Stil Züge beim Siemens-Konzern . Italo und die Siemens-Sparte Siemens Mobility einigten sich auf die Lieferung von 26 Hochgeschwindigkeitszügen und einen Wartungsvertrag über 30 Jahre, wie Italo am Montag mitteilte. Italo investiert insgesamt 3,6 Milliarden Euro, um in Deutschland der Bahn mit deren ICEs Konkurrenz zu machen. In der Summe sind auch Kosten für die Einstellung und Ausbildung von rund 2.500 Beschäftigten enthalten.