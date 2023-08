Die Gründe dafür sehen Litra und VöV in der zur Zeit tiefen betrieblichen Qualität und den hohen Produktionskosten auf dem europäischen Korridor im alpenquerenden Transitverkehr sowie in den wirtschaftlichen Entwicklungen in Europa. Die Transportleistung im alpenquerenden Güterverkehr ist gegenüber dem Vorjahresquartal mit 4,4 Prozent stärker zurückgegangen als im gesamten Güterverkehr.