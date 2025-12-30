Der Personenzugbetreiber Eurostar hatte zuvor mitgeteilt, wegen eines Problems mit der Oberleitung und eines liegengebliebenen Autozugs seien alle Verbindungen bis auf weiteres ausgesetzt worden. Betroffene wurden aufgerufen, nicht zum Bahnhof zu kommen. Sie können laut Eurostar ihre Verbindungen kostenlos umbuchen, ihr Ticket gegen einen Gutschein eintauschen oder sich den Fahrpreis erstatten lassen.