Der Golfstaat Bahrain hat die jüngsten Angriffe des Irans mit Drohnen und Raketen bestätigt. Das Aussenministerium in Manama sprach von einer «gefährlichen Eskalation», die einem «bewussten Muster wiederholter Angriffe» gegen das Land folge. Der Iran halte an seinem Kurs fest und sei mit Blick auf das Rahmenabkommen mit den USA über ein Ende der Gewalt «allein verantwortlich» dafür, die noch bleibenden Chancen auf eine Deeskalation zu untergraben.