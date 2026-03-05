Öl ist ähnlich wie bei weiteren der Golfstaaten entscheidend für die Einnahmen in Bahrains Staatshaushalt. Das Land ist im Vergleich zu den anderen Golfstaaten aber der kleinste Ölproduzent. Zuvor kamen unter anderem auch Saudi-Arabiens Ölanlagen unter Beschuss.
Seit Tagen reagiert der Iran auf die amerikanisch-israelischen Militärschläge unter anderem mit Angriffen in der Golfregion. Bahrain, das in Nähe zum Iran am Persischen Golf liegt, fing nach eigenen Angaben bisher 75 iranische Raketen und mehr als 120 iranische Drohnen ab. Dort wurden auch ein Wohngebäude und ein wichtiger US-Marinestützpunkt getroffen. Ein Mensch wurde bei den Angriffen bisher getötet./jot/DP/men
(AWP)