Iran nennt US-Stützpunkte als Ziel

Die iranischen Revolutionsgarden - die Elitestreitmacht der Islamischen Republik - erklärten laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim, man habe im Gegenzug Stützpunkte des Feindes in der Region attackiert. Das US-Militär wies iranische Behauptungen zurück, wonach in Bahrain das Hauptquartier der US-Marine im Nahen Osten beschädigt worden sei. Die Angaben beider Kriegsparteien liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.