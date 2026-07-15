Der Umsatz der Bajaj Mobility AG wird mit 370 Millionen Euro beziffert nach 231 Millionen im zweiten Quartal 2025, wie aus einer Mitteilung vom Mittwochabend hervorgeht. Der Umsatz im Motorradsegment stieg im zweiten Quartal 2026 auf 370 Millionen nach 205 Millionen. Das sei ein Anstieg von 80 Prozent.