Die österreichische Motorradmarke KTM des an der Zürcher SIX und in Wien kotierten Unternehmens Bajaj Mobility ist laut einer internationalen Medienrecherche in einen mutmasslichen Abgasskandal verwickelt. Händler sollen in mehreren europäischen Ländern KTM-Enduro-Motorräder mit illegalen Umbauten und manipulierten Zulassungspapieren verkauft haben. KTM sieht die Verantwortung bei den Käufern.