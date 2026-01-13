Fokussierung auf 3 Töffmarken

Alle Massnahmen würden mit Blick auf die Fokussierung auf Motorräder mit den drei Kernmarken KTM, Gasgas und Husqvarna erfolgen. Zudem wurde der Vertrieb von der Motorradmarke CFMOTO eingestellt sowie die Töffmarke MV Agusta und das Auto X-Bow abgestossen. Mit einem verkleinerten Kernteam und deutlich geringeren Strukturkosten wolle die KTM AG wieder zu einem der führenden Motorradhersteller der Welt werden, hiess es weiter. Beim Motorradabsatz im zweiten Halbjahr 2025 habe es wieder einen positiven Trend gegeben.