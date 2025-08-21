Die Inflation wird im Jahresdurchschnitt 2025 nur noch bei 0,2 Prozent gesehen und 2026 auf ähnlich tiefem Niveau. BAK geht gleichwohl davon aus, dass die SNB nach der Zinssenkung auf 0 Prozent keine weiteren Zinssenkungen vornehmen wird. Voraussetzung dafür sei allerdings auch, dass der US-Zollhammer noch entschärft wird. Anonsten drohten dann doch Negativzinsen.