Die Inflation wird im Jahresdurchschnitt 2025 weiterhin bei 0,2 Prozent gesehen und 2026 bei 0,3 Prozent. Das BAK geht weiterhin davon aus, dass die SNB nach der Zinssenkung auf 0 Prozent keine weiteren Zinssenkungen vornehmen wird. Voraussetzung dafür sei allerdings auch, dass der US-Zollhammer noch entschärft werde und dass die Inflation nicht nach unten überrasche. Anonsten drohten dann doch Negativzinsen.