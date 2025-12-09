Die BIP-Prognose für das kommende Jahr bleibt damit seit August unverändert. Der jüngst kommunizierte Zoll-Deal zwischen der Schweiz und den USA sorge zwar für eine willkommene Entlastung und reduziere insbesondere die Wettbewerbsnachteile gegenüber dem vergleichbaren Ausland, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Er sei jedoch bereits in der bisherigen Prognose antizipiert - ohne ihn würde der Ausblick für 2026 um bis zu 0,3 Prozentpunkte tiefer ausfallen.