2024 dürfte nach Einschätzung des Wirtschaftsforschungsinstituts BAK Economics in Bezug auf das Wirtschaftswachstum ein Übergangsjahr werden. «Die Inflation sollte zwar weiter zurückkommen, das Gefüge der Weltwirtschaft bleibt aber erst einmal noch recht fragil», meinte Alexis Bill-Körber, BAK-Leiter Macro Research, am Dienstag an einer Medienkonferenz.