Die Öl- und Gaspreise erreichen damit im laufenden zweiten Quartal 2026 ihren Höhepunkt und bilden sich danach wieder zurück. Bis Ende des dritten Quartals rechnet Bill-Körber mit einem Rückgang des Ölpreises auf 83 Dollar und bis Ende Jahr auf 78 Dollar, wie er weiter sagte. Man gehe davon aus, dass sich der Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus im zweiten Halbjahr 2026 und 2027 allmählich normalisiere.