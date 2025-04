Wie am Freitagmorgen angekündigt, trat Robert Schuchna als Vertreter des schwedischen Investors Cevian Capital nicht zur Wahl an. Cevian hatte ihr Baloise-Aktienpaket im Umfang von knapp 9,4 Prozent an die Helvetia-Grossaktionärin Patria verkauft. Damit scheint der Weg für den Zusammenschluss frei, denn die mit knapp einem Drittel an Helvetia beteiligte Patria unterstützt das Begehren.