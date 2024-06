Die Baloise Bank übergibt 19 ihrer 26 Bancomaten in die Hände der Finanzdienstleisterin SIX. Grund dafür sei, dass die Zahl der Transaktionen und die bezogene Bargeldmenge zurückgehe, sagte eine Baloise-Sprecherin am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP zu einem entsprechenden Artikel der Tamedia-Zeitungen.