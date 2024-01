Den Aktionärinnen und Aktionären will Müller weiterhin eine «attraktive und verlässliche» Dividende bezahlen: «Wir haben in den letzten 20 Jahren nie die Dividende gesenkt, sondern diese 13 Mal erhöht. Wenn, dann in die Höhe - also 'Up Only' ist unsere Logik. Und wir haben die Ambition, zu den attraktivsten Dividendentiteln in der Branche zu gehören.»