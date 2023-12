Die Mietzinseinnahmen gemessen an den Bruttoerträgen zogen um 2,6 Prozent auf 34,77 Millionen Franken an. Die Soll-Mieterträge (vor Abzug der Mietzinsausfälle) haben gleichzeitig um 1,9 Prozent auf 35,99 Millionen zugenommen, dies vor allem wegen des erwähnten Zukaufs fünf neuer Liegenschaften per 1. September.