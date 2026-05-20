Der Fonds will weiter wachsen. Daher plant er - wie bereits angekündigt - in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres eine Kapitalerhöhung über rund 150 Millionen Franken und Liegenschaftszukäufe mit einem Volumen von rund 300 Millionen. Durch die Akquisition von bis zu 14 Liegenschaften solle das Portfolio weiter diversifiziert werden, heisst es im Communiqué.