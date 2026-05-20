Die Soll-Mietzinseinnahmen seien im ersten Halbjahr um 21 Prozent auf 29,55 Millionen Franken gestiegen, teilte der Immobilienfonds am Mittwoch mit. Diese Steigerung resultiere hauptsächlich aus Zukäufen, die im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung im Jahr 2025 realisiert worden seien. Zudem sei die Mietausfallrate weiter reduziert worden und habe per Ende März 2026 noch 2,9 Prozent betragen.
Der Fonds will weiter wachsen. Daher plant er - wie bereits angekündigt - in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres eine Kapitalerhöhung über rund 150 Millionen Franken und Liegenschaftszukäufe mit einem Volumen von rund 300 Millionen. Durch die Akquisition von bis zu 14 Liegenschaften solle das Portfolio weiter diversifiziert werden, heisst es im Communiqué.
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(AWP)