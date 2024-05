Der Immobilienfonds Baloise Swiss Property Fund (BSPF) hat in dem im März zu Ende gegangenen ersten Halbjahr 2023/24 den Ertrag deutlich gesteigert. Der Nettoertrag erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 28 Prozent auf 11,3 Millionen Franken, wie es am Montag in einer Mitteilung hiess.