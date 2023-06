Mit dem Wechsel in der Rechnungslegung verliere die Baloise weder an Substanz noch an Ertragskraft, betonte die Gruppe am Donnerstag in einer Mitteilung. Die Solvenz bleibe mit einer SST-Quote von 240 Prozent per Anfang 2023 weiter stark und die Barmittelgenerierung als Basis für Dividendenzahlungen unverändert gut.