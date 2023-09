Aufgrund der Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den letzten Jahre wolle sich der Versicherer zudem auf die Stärkung und den Ausbau des Kerngeschäfts konzentrieren. So solle das Angebot im Bereich Asset Management neu stärker auf Versicherungs- und Finanzlösungen ausgerichtet werden, um damit in der Periode 2022 bis 2025 rund 5 Milliarden Franken zusätzliche Drittgelder zu generieren. Die Ambitionen in den Tätigkeitsfeldern «Home» und «Mobility» sowie die Innovationsinitiativen sollen zudem überprüft werden.