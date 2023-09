Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 205,7 Millionen Franken, was einem Rückgang um 4,2 Prozent entsprach, wie die Baloise am Mittwoch mitteilte. Allerdings seien die Ergebnisbeiträge im Lebengeschäft von der Umstellung auf die neuen Rechnungslegungsstandards «erwartungsgemäss» tiefer ausgefallen, wie die Gruppe in der Medienmitteilung betont. Die Baloise legte die Zahlen erstmals nach den neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 17 und 9 vor, entsprechend wurden auch die Vorjahreswerte angepasst.