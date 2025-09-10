Mit einer SST-Kapitalquote von geschätzt 215 Prozent sei die Gruppe «sehr gut kapitalisiert», hiess es weiter. Ins Jahr gestartet war man mit einer Quote von 204 Prozent. In diesem Jahr sei mit einer «starken» Barmittelgenerierung zu rechnen. Von 2024 und 2027 will die Baloise über 2 Milliarden Franken an Barmittel erwirtschaften für Ausschüttungen an die Aktionäre.