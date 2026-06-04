Dabei berechtigen sieben bisherige Aktien zum Erwerb eines neuen Anteils, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Es sollen maximal 1'401'661 neue Anteile ausgegeben werden. Der Ausgabepreis wird mit 113,45 Franken festgelegt. Der Handel der Bezugsrechte an der SIX Swiss Exchange soll vom 12. bis zum 21. August möglich sein.
Den Erlös der Kapitalerhöhung will Baloise Asset Management für den Erwerb von bis zu vierzehn Liegenschaften mit einem Marktwert von 295,3 Millionen Franken verwenden. Dieses Immobilienportfolio befinde sich aktuell noch im Besitz der Baloise Leben AG. Die Finma habe bereits die Bewilligung für die Transaktion erteilt.
Die Differenz zwischen Kaufpreis und den Einnahmen aus der Kapitalerhöhung soll durch Verkäufe im Zuge einer Portfoliooptimierung wie auch zusätzliches Fremdkapital gedeckt werden. Nach der Transaktion strebt die Fonds-Leitung unverändert eine Fremdfinanzierungsquote von rund 22 Prozent an.
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(AWP)