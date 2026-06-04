Dabei berechtigen sieben bisherige Aktien zum Erwerb eines neuen Anteils, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Es sollen maximal 1'401'661 neue Anteile ausgegeben werden. Der Ausgabepreis wird mit 113,45 Franken festgelegt. Der Handel der Bezugsrechte an der SIX Swiss Exchange soll vom 12. bis zum 21. August möglich sein.