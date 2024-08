Damit könnten sämtliche sechs Liegenschaftskäufe, die mit Hilfe dieser Kapitalerhöhung geplant waren, durchgeführt werden, teilte die Baloise Asset Management AG am Freitag mit. Die Wohn-Objekte liegen in den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Graubünden, St. Gallen und Zürich. Die Ertragskraft und die Qualität des Portfolios würden mit den Zukäufen entsprechend gestärkt. Die Librierung der neuen Fondsanteile erfolge am 5. September.