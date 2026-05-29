Estland, Lettland und Litauen haben den Einschlag einer russischen Drohne in einem Wohnhaus im ostrumänischen Galati verurteilt. «Russlands Eskalation seines brutalen Krieges ist inakzeptabel», schrieb der estnische Präsident Alar Karis auf der Plattform X. Sein litauischer Amtskollege Gitanas Nauseda sprach von einem «eklatanten Verstoss gegen die Souveränität und territoriale Integrität Rumäniens sowie gegen die Grundprinzipien des Völkerrechts.» Russland trage dafür volle Verantwortung.