Am teuersten kamen die Hannover Rück ein Erdbeben in Japan, die Waldbrände in Chile und die Kollision zweier Flugzeuge in Japan mit insgesamt 52 Millionen Euro zu stehen. Der grösste Einzelschaden dürfte jedoch der Brückeneinsturz in der US-Stadt Baltimore werden. Genauer beziffern konnte der Vorstand den Schaden jedoch ebenso wenig wie seine Kollegen vom weltgrössten Rückversicherer Munich Re vergangene Woche.