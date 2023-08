Lettlands Regierungschef Krisjanis Karins bezeichnete die vorzeitige Synchronisierung als "weiteren Schritt in unseren gemeinsamen Bemühungen, die vollständige Unabhängigkeit von Russland zu erreichen und unser Energiesystem widerstandsfähiger zu machen." Auch EU-Energiekommissar Kadri Simson begrüsste das "historische Abkommen", das die vollständige Integration der baltischen Staaten in das EU-Stromnetz ermögliche und ein "Symbol der europäischen Solidarität in Aktion" sei.