Die Unicredit hatte sich zuletzt etwas mehr als ein Fünftel an der Commerzbank gesichert und ist an einer Übernahme der deutschen Konkurrentin interessiert. Die Bundesregierung und die Commerzbank selbst haben sich gegen eine Übernahme durch die Italiener positioniert. Orcel will nach eigener Aussage nach dem Aus der Ampelkoalition die Bildung einer neuen Regierung in Berlin abwarten. Die Wahrscheinlichkeit für einen Deal sei mithin geringer als er zuvor gedacht habe, sagte er am Vortag./men/jha/