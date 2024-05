In Spanien kommt es offenbar doch nicht zu einer Grossübernahme im Bankensektor. Banco Sabadell wies am Montagabend eine Kaufofferte des Branchenkollegen BBVA zurück. Der Verwaltungsrat habe entschieden, dass die Details des Angebots nicht im besten Interesse der Bank und deren Aktionäre sei, hiess es in einer Mitteilung.