Die Grossbank BBVA will ihre Aktionäre vermehrt an den dank gestiegener Zinsen sprudelnden Gewinnen teilhaben lassen. Spaniens zweitgrösste Bank kündigte weitere Aktienrückkäufe im Wert von einer Milliarde Euro an, zusätzlich zu den 3,6 Milliarden Euro in den vergangenen zwei Jahren. Hintergrund sind die seit Monaten steigenden Zinsen, die den meisten Instituten kräftig Geld in die Kasse spülen. Die Aktie gehörte zum Wochenausklang zu den Gewinnern im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 .

28.07.2023 13:51