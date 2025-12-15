Die Position von Fusi als Vertriebschef übernimmt laut einer Mitteilung vom Montag Maurizio Pierazzi. Derzeit ist er Leiter des Segments für spezialisierte Lösungen für Unternehmen.
sta/cg
(AWP)
Die Bank CIC (Schweiz) hat den bisherigen Vertriebschef David Fusi zum CEO ernannt. Er folgt per März 2026 auf die derzeitige Chefin Livia Moretti, die als Delegierte des Verwaltungsrats zur Banque de Luxembourg wechselt.
