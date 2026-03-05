Belastend wirkten sich laut Mitteilung vor allem die gesunkenen Leitzinsen aus. So war der Netto-Erfolg aus dem Zinsgeschäft fast um ein Viertel rückläufig. Teilweise kompensiert werden konnte das Minus durch höhere Erträge aus dem Geschäft mit Kommissionen und Dienstleistungen (+5,6 Prozent) wie auch dem Handelsgeschäft (+23,4 Prozent). Der gesamte Geschäftsertrag sank um 10,5 Prozent auf 174,7 Millionen Franken.