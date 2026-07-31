Das Institut profitierte im ersten Halbjahr auf der Ertragsseite von der positiven Entwicklung im Wertschriften- und Anlagegeschäft, die zu einem Anstieg des Kommissions- und Dienstleistungserfolgs um gut 4 Prozent führte. Leicht rückläufig entwickelte sich dagegen der Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft (-0,1 Prozent), wo das Institut die Auswirkungen der Zinssenkungen durch die SNB vom Vorjahr zu spüren bekam.